Ukrán légierő: Dániában már gyakorolnak F–16-osokon az ukrán pilóták

Dániában már gyakorolnak F-16-os vadászgépeken az ukrán pilóták, igaz, még csak oktatókkal – közölte Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő közlése szerint ezt megelőzően az ukrán pilóták a NATO-ban rendszeresített könnyűmotoros repülőgépeken gyakoroltak, ami megkönnyíti számukra az F-16-osra való átállást. Szavai szerint napról napra nő azoknak a pilótáknak a száma, akik részt vesznek az oktatókkal közös repüléseken.

Ezt követően – mint mondta – az ukrán pilóták megtanulnak önállóan repülni, majd elsajátítják a gépek harci bevetés közbeni kezelését is. Dánia mellett az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is folyik kiképzés ukrán pilóták számára. Rajtuk kívül az említett országokban képezik ki a földi irányító személyzetet is – tette hozzá Ihnat.

Ihnat október elején hozta nyilvánosságra, hogy Ukrajnában új katonai pilótacsoportok alakulnak, amelyek megtanulják az amerikai F-16-os vadászgép vezetését, és néhány pilóta már ennek a modellnek a szimulátorán tanul – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai gyártmányú F–16-os harci repülőgépen a dániai Vojensben lévő Skrydstrup légi támaszponton (Fotó: MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen)