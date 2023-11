Veszélyben a karácsony is – továbbra sem térhetnek haza a vulkánkitörés miatt kiürített város lakói

Egyelőre nem térhetnek haza a vulkánkitörés veszélye miatt kitelepített izlandi városka lakói. Grindavíkot nyolc napja evakuálták, miután a térségben folyamatossá váltak a földmozgások. A katasztrófavédelem vezetője most azt közölte, hogy a rengések súlyos károkat okoztak az épületekben és a közművekben is, ezért a lakosság várhatóan a karácsonyt is átmeneti szállásokon kell töltse.

Füst gomolyog az úttestet kettészelő hasadékból az izlandi Grindavík városában. A katasztrófavédelem által vasárnap közzétett felvételeken látható, hogy az út teljesen járhatatlanná vált az elmúlt hetek folyamatos földrengései következtében. Az árok egyik oldala felemelkedett, és a talajban több méter mély nyílás keletkezett. A hatóságok igyekeztek a kisebb töréseket befoltozni az aszfalton, hogy az út járható maradjon. A környező házakon azonban jól látszik, hogy nagy a baj. A településen számos házon is olyan repedések jelentek meg, amik kétségessé teszik az épületek jövőjét. Kapcsolódó tartalom Veszélyben az izlandi erőmű, fallal védik meg a vulkánkitöréstől A szigetországban 33 működő vulkán van. Az izlandi kormány nyolc nappal korábban rendelte el a 3500 fős város kiürítését, miután egyre gyakoribbá váltak a földrengések a térségben. A hatóságokat még jobban aggasztotta az, hogy a jelek egy küszönön álló vulkánkitörésre utalnak. A riasztás után a lakosság csupán néhány percet kapott a távozásra, az emberek többségét átmeneti szállásokon helyezték el. Csak néhány nappal később engedték vissza a legkevésbé veszélyesnek ítélt épületek lakóit egy rövid időre. Fejenként öt percet kaptak, hogy összeszedjék a legszükségesebb ruhákat, tárgyakat és iratokat. Grindavík azóta teljesen elhagyottan áll, kizárólag a katasztrófavédelem, a rendőrség munkatársai és a méréseket végző kutatók léphetnek be. A helyiek ezt nem is bánják, sokan azt mondják, akkor sem szívesen térnének vissza, ha végül mégsem lépne működésbe a tűzhányó.

Ezt egyelőre egyébként sem tehetnék – erősítette meg a polgári védelem vezetője szombati sajtótájékoztatóján. A szakember szerint a károk olyan mértékűek, hogy a kijavításuk sok időt fog igénybe venni. „A bekövetkezett káresemények olyan mértékűek, hogy nagyon hosszú idő fog eltelni, mire biztonságosan vissza lehet költözni Grindavíkba. Rengeteg kár keletkezett a házakban és sok helyen eltörtek a csövek, beleértve a víz-, a fűtés- és az áramszolgáltatást, valamint a csatornázást is” – mondta Víðir Reynisson, az izlandi rendőrség katasztrófavédelmi osztályának parancsnoka. Hozzátette: az embereknek fel kell készülniük arra, hogy nem tudnak majd otthon karácsonyozni. Kapcsolódó tartalom Menekülnek a vulkánkitörés elől az izlandiak, több ezer embert evakuáltak Izland veszélyhelyzetet hirdetett pénteken, miután több nagy erejű földrengés történt a Reykjanes-félszigeten. A meteorológiai szolgálat vulkanológusa szerint lehet, hogy a neheze még csak most következik. „Igaz, napról napra kevesebb és kisebb rengést mérünk. A magmafolyosó továbbra is szélesedik és mélyül, de kevésbé, mint az előző 24 órában. A csökkenő aktivitás azonban azt jelzi, hogy a magma már közel van a földkéreg legfelső rétegéhez és nem sok kell ahhoz, hogy elérje a felszínt” – mondta Kristín Jónsdóttir, a vulkáni aktivitást figyelő szolgálat vezetője. A szakember szerint a látszólagos nyugalom egyáltalán nem szokatlan a kitörések előtt: 2021-ben ugyanilyen jelek előzték meg a Fagradalsfjall vulkán működésbe lépését. Kiemelt kép: Gőz szivárog egy meghasadt út repedéséből az Izland délnyugati részén fekvő Grindavík városban 2023. november 13-án (Fotó: MTI/AP/Brynjar Gunnarsson)