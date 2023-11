Folytatódtak az Izrael-ellenes demonstrációk a hétvégén Németországban. A befogadott menedékkérők körében tapasztalható iszlamizmus ellen egyre több szakember sürget lépéseket. Az egyik elemző azt állítja: két hónap alatt már az arab családok gyermekei is megtanulták, hogyan fejezzék ki zsidó-ellenességüket.

„Az Izraelt ért terrortámadás óta felerősödtek ezek a hangok, a gyerekek is nekibátorodtak, és az is gyakori például, hogy a mutatóujjukat felfelé emelve jelzik, hogy szerintük Allah az egyetlen Isten. A szakember egyébként gyors lépéseket sürget Németországban, különben ahogy ő fogalmaz, katasztrófába torkollhat a helyzet” – számolt be róla Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója.

Kiemelt kép: A palesztinok mellett tüntetnek Berlinben 2023. október 21-én. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)