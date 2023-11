Hamarosan megállapodás születhet a Hamász által elhurcolt túszok ügyében?

Hamarosan megállapodás születhet az október hetedikén elrabolt túszok ügyében az Izrael és a Hamász között közvetítő Katar szerint. A zsidó állam miniszterelnöke azonban határozottan kijelentette, hogy még nincs javaslat az ügy megoldására. Közben az izraeli hadsereg a Gázai övezet legnagyobb kórházában próbál a palesztin terroristák és a túszok nyomára akadni.

Többezer fős tömeg vonult szombaton Jeruzsálemben az izraeli miniszterelnöki hivatal felé. A Hamasz terroristái által október 7-én elhurcolt túszok hozzátartozói szervezték a menetet. A megmozdulás öt napig tartott – ezzel arra utaltak, hogy a Hamász katonai szárnya 70 túsz szabadon engedését ígérte egy ötnapos gázai tűzszünetért cserébe. A két fél között közvetítő Katar kormányfője vasárnap arról beszélt, már csak kisebb akadályok állnak a túszok elengedése előtt.

„Az alku közben voltak hullámvölgyek az elmúlt hetekben. De szerintem most már elég közel vagyunk ahhoz, hogy elérjünk egy olyan megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy az emberek biztonságban hazatérhessenek”

– fogalmazott a katari miniszterelnök.

A Washington Post című amerikai lap már szombaton arról írt, hogy megszületett a megállapodás több tucat túsz szabadon engedéséről, azonban a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője ezt cáfolta, kijelentve: a tárgyalások még folyamatban vannak. Az izraeli miniszterelnök szerint sincs még megállapodás, de Benjamin Netanjahu ismét megígérte, hogy mindent megtesznek az elhurcolt izraeliek hazatéréséért.

„Nem volt semmilyen javaslat, nem volt semmilyen megállapodás, erről nem tudok többet mondani. Vissza akarjuk kapni az összes túszt. Mindent megteszünk, hogy mindenkit visszahozzuk, még ha ez szakaszosan is történik” – jelentette ki Benjamin Netanjahu.

A hivatalos izraeli jelentések szerint október elején 240 embert vittek magukkal a Hamász fegyveresei Gázába, többségükről hetek óta nem tudni semmit. Azt maguk a terroristák is elismerték, hogy a harcok miatt több egységükkel elvesztették a kapcsolatot, így nem minden túsz hollétéről tudnak. A palesztin terület legnagyobb egészségügyi intézményében a szélsőséges iszlamisták parancsnoki állása után kutatnak az izraeli katonák.

A hadsereg szóvivője szerint abban az aknában dolgoznak, amelyet péntek este találtak az al-Shifa kórházban.

„Csapatainknak négy fő célja van: az első a túszok felkutatása és a velük kapcsolatos információk megszerzése, ez a legfontosabb feladatuk. A második a fegyverek, valamint a parancsnoki és irányítótermek feltérképezése. A harmadik a kórház területén tartózkodó terroristák felkutatása, a negyedik pedig a kórház földalatti részének feltárására és felszámolása” – nyilatkozta az izraeli hadsereg szóvivője.

A kórház vezetése szerint szombaton egy órát kaptak arra, hogy kiürítsék a kórtermeket, ezért több száz beteget evakuáltak. Az izraeli haderő tagadja, hogy elrendelték volna a kiürítést. Az Egészségügyi Világszervezet vasárnap reggel kiadott jelentése szerint 25 orvos és mintegy 300 beteg maradt a kórházban, köztük dialízisre szorulók és újszülöttek. Közben a Ciszjordániát irányító palesztin hatóságok is nemzetközi segítséget kértek a helyzet megoldására.

„Kérem a nemzetközi egészségügyi és segélyszervezeteket, az ENSZ-t és a Vöröskeresztet, hogy ismét gyakoroljanak nyomást a megszálló hadseregre, és segítsenek átszállítani a koraszülötteket vagy a ciszjordániai kórházainkba, vagy egyiptomi kórházakba, hogy azonnali ellátást kapjanak” – fogalmazott a palesztin kormány egészségügyminisztere.

A WHO már dolgozik az al-Sifa kórházban maradt betegek elszállításán, tájékoztatásuk szerint több, mint 30 koraszülöttet sikerült vasárnap útnak indítani Egyiptom felé. A kórházak ugyanis Gáza déli részén is túlterheltek és ellátási gondokkal küzdenek. A helyi orvosok szerint a konfliktus kezdete óta megnőtt a korszülések száma, ezért sok csecsemőnek kell inkubátor. Közben az izraeli kormány a napokban többször is figyelmeztette a gázaiakat, hogy az egyiptomi határ közelében keressenek menedéket, mivel a harcok hamarosan délebbre tolódnak.

