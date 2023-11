Súlyos a helyzet Gázában, megállt az élet, a csatornák nem működnek, nincs üzemanyag, mindent ellep a szemét, a pékségek bezártak

Továbbra is súlyos a helyzet a Gázai övezetben, ahol sokak szerint humanitárius katasztrófa kezd kialakulni. Izrael éppen ezért hosszú idő után engedélyt adott napi két tartály üzemanyag szállítására a térségbe. Ez a mennyiség lehetővé teszi az ivóvíz-, és a szennyvízhálózat minimális fenntartását. Közben a legnagyobb gázai kórház vezetése szerint ma délelőtt egy órát kaptak az intézmény evakuálására.

Minden reggel hatalmas tömeg várakozik a pékség előtt Hán-Junisz városában, kenyér azonban csak keveseknek jut. A dél-gázai településre tömegével menekülnek az emberek a harcok elől, miközben hiány van gabonából, ivóvízből és az áramszolgáltatás is akadozik.

Megállt az élet: a csatornák nem működnek, nincs üzemanyag, mindent ellep a szemét, a pékségek bezártak, mondhatni, hogy az életünknek már csak a töredéke maradt, az emberek tüzet raknak a főzéshez, néhánynak van egy régi gáztűzhelye is, de nincs élet üzemanyag nélkül, ez katasztrófa, humanitárius katasztrófa – panaszkodott egy palesztin férfi.

Az első üzemanyagszállító tartálykocsik szerdán jutottak be a Gázai övezetbe október eleje óta, ez azonban messze nem elég a humanitárius válság megfékezéséhez.

Az izraeli vezetés idáig azért nem engedte meg az üzemanyag bevitelét az övezetbe, mert szerinte a Hamász katonai célokra használná fel. Végül pénteken bejelentették, hogy mostantól napi szinten küldenek tartálykocsikat a térségbe.

A háborús kabinet beleegyezett az Egyesült Államok kérésébe, hogy naponta két tartálykocsi üzemanyagot szállítson a Gázai övezet szennyvíztisztító létesítményeihez, amelyek az áramhiány miatt összeomlás szélén állnak. A döntés célja a betegségek terjedésének megakadályozása volt. Nem akarunk olyan betegségeket, amelyek megtizedelhetik a gázai civileket és a mi csapatainkat – jelentette ki az izraeli nemzetbiztonsági tanács igazgatója.

Naponta átlagosan 70 ezer liter üzemanyagot engednek be a palesztin területre, amely azonban így is csak a háború előtti mennyiség alig 3 százaléka. A tartálykocsik tartalmát a segélyszállító teherautók tankolására illetve a mobil- és internetes hálózatok működtetésére is használják.

A gázai kórházaknak azonban továbbra sem jut üzemanyag a generátorok működtetéséhez.

Az övezet legnagyobb egészségügyi intézményében egy hete nincs áram, mostanra pedig az ivóvíz is elfogyott. Az izraeli csapatok a hét elején bevonultak a kórházba, amely alatt hírszerzési információk alapján a Hamasz egyik központja található. A palesztin orvosok szerint a katonák szombaton egy órát adtak a személyzetnek arra, hogy kiürítsék a kórtermeket. Egyes beszámolók szerint 450 beteget sikerült evakuálni, 120-at viszont nem tudtak elszállítani a megfelelő felszerelés nélkül. Közben

az izraeli hadsereg tagadja, hogy felszólították volna az egészségügyi dolgozókat és a betegeket az evakuálásra.

Gázavárosból tömegek menekülnek dél felé a műholdfelvételek alapján. A harcokban ugyanis a Hamasz által irányított egészségügyi hatóságok szerint már, több mint 12 ezer gázai halt meg. A helyi lakosság kétharmada pedig fedél nélkül maradt a rendszeres légitámadások miatt.

Kiemelt kép: Palesztinok túlélők után kutatnak egy izraeli légicsapásban megsemmisült lakóépületek romjai között a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban lévő menekülttáborban. (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)