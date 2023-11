Zavargások törtek ki a bolgár magyar meccs alatt, többen megsérültek

A bolgár hatóságok közlése szerint négyen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba. A Bolgár Labdarúgó Szövetség elleni tüntetések – ami miatt eleve zárt kapus volt a magyarok elleni találkozó – erőszakba csaptak át. A tömeg autókat gyújtott fel, a rendőrség vízágyút vetett be, és több tiltott tárgyat – például pirotechnikai eszközöket, jelzőpisztolyokat – foglalt le.

A bolgár szövetség munkájával elégedetlen drukkerek már hetekkel a mérkőzés előtt tüntetésre készültek, a bolgár szövetség ezt követően kérte az UEFA-tól, hogy legyen zárt kapus a találkozó (ezt jóvá is hagyták), így a drukkerek kiszorultak az utcákra, de így is hangot adtak elégedetlenségüknek.

Oh, lol, football fans in Sofia, Bulgaria, finally had enough of the Bulgarian Football Union. It took them about twenty years, where the last 5-7 were under the bottom of the barrel for our national team. Here’s a photo of a police van being set on fire tonight, amidst a protest pic.twitter.com/0BLPuy2pCn

— Borislav Yordanov (@JustGrin) November 16, 2023