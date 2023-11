Egységre szólította fel a Globális Dél képviselőit az indiai kormányfő

Narendra Modi indiai kormányfő egységre szólította fel a fejlődő országok vezetőit az izraeli-palesztin konfliktus jelentette kihívások ügyében Újdelhiben pénteken a Globális Dél országainak virtuális csúcstalálkozóján, amelyen több mint száz ország képviselője vett részt.

Modi határozottan elítélte, hogy civilek halnak meg az izraeli hadsereg és a Hamász iszlamista terrorszervezet közötti harcokban. „India elítélte az Izrael elleni október 7-i terrortámadást. Visszafogottságról is tanúbizonyságot tett, és a párbeszédre és a diplomáciára helyzte a hangsúlyt” – mondta az indiai kormányfő.

India hagyományosan közeli kapcsolatokat ápol Izraellel és a palesztinokkal is, a közel-keleti konfliktusban hosszú ideje igyekszik kiegyensúlyozottan állást foglalni. Míg Izrael felé szolidaritását fejezte ki a Hamász iszlamista szervezet támadása után, ezzel egyidejűleg azt is szorgalmazta, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot a Gázai övezetben, és segélyt is küldött az ostromlott területen lakóknak.

A virtuális csúcstalálkozón elmondott beszédében Modi úgy fogalmazott: a Globális Dél hangja az egyik legkülönlegesebb platform a XXI. században. Földrajzi értelemben a Globális Dél mindig is létezett, de most először tud saját hangján megszólalni – tette hozzá, kiemelve, hogy a kezdeményezésben nagyon sok – több mint száz – ország képviselteti magát, de ezeknek a prioritásai hasonlóak. Rámutatott, hogy a fejlődő országok számára kulcsfontosságú ügyek közé tartozik például az erőforrások hatékony felhasználása, a szegénység visszaszorítása és az élelmiszerbiztonság.

A Globális Dél csúcstalálkozóját azzal a céllal hívták össze, hogy áttekintsék a szeptemberben Újdelhiben tartott G20-csúcstalálkozón elfogadott döntéseket. India diplomáciai sikernek könyvelte el a G20-csúcsot, amelyen arról is határoztak, hogy új tagként felveszik a csoportba az Afrikai Uniót.