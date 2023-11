A moldovai elnök kutyája megharapta az osztrák szövetségi elnököt

A két vezető a moldovai elnöki rezidencia udvarán sétált csütörtökön, mikor Van der Bellen megpróbálta megsimogatni a Codrut névre hallgató kutyát, az állat azonban megharapta a kezét.

A moldovai elnök angolul bocsánatot kért osztrák kollégájától, és magyarázatként elmondta, hogy kutyája megijed, ha túl sok ember veszi körül.

Maia Sandu’s dog bit the Austrian president when he tried to pet it

The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen’s finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW

— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2023