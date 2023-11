Iráni ideológiát terjesztő iszlamista szervezttel kapcsolatban nyomoznak Németországban

Házkutatásokat tartott a német rendőrség csütörtökön az ország hét tartományában egy olyan iszlamista szervezettel kapcsolatos nyomozás keretében, amely a gyanú szerint az iráni ideológiát terjeszti és a libanoni síita Hezbollah mozgalmat támogatja – jelentette be a német belügyminisztérium.

A hatóságok 54 létesítményt kutattak át. A nagyszabású akció célpontja a Hamburgi Iszlamista Központ volt, amelynek tevékenységét a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal már hosszú ideje figyeli.

Kapcsolódó tartalom

„Most, amikor számos zsidó ember különösen fenyegetve érzi magát, még inkább érvényes, hogy semmiféle iszlamista propagandát vagy antiszemita, Izrael-ellenes gyűlölködést nem tűrünk meg (Németországban)” – jelentette ki Nancy Faeser belügyminiszter.

A minisztérium tájékoztatása szerint a Hamburgi Iszlamista Központot az iráni rezsim „meghosszabbított karjaként” és a libanoni Hezbollah támogatójaként tartják számon. A hatóságok úgy látják, az Ali imám-mecsetet működtető központ tevékenységének célja, hogy terjessze az iráni legfelsőbb vezetés forradalmi koncepcióját, amely a gyanú szerint a németországi alkotmányos rend és a népek közti kölcsönös megértés eszméjének megzavarására irányul.

A központ elleni nyomozás keretében Hamburg, Alsó-Szászország, Hessen, Baden-Württemberg, Bajorország, Berlin és Észak-Rajna-Vesztfália tartományokban tartottak házkutatásokat. A tárca közölte azt is, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nemcsak a Kék Mecset néven is ismert hamburgi szervezet tevékenységét vizsgálja, hanem abból indul ki, hogy a központ „bizonyos más mecseteket és szervezeteket is erőteljes befolyás, esetenként akár teljes ellenőrzés alatt tart”. A nyomozás célpontját alkotó körökben jellemzőek az antiszemita és Izrael-ellenes nézetek – hívta fel a figyelmet a német belügyminisztérium.