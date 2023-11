Emmanuel Macron: Európa továbbra is képes választ adni a geopolitikai válságokra

Az egységes Európa továbbra is képes választ adni a geopolitikai válságokra – jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön Svájcban, egy egyetemisták részvételével megtartott fórumon.

Kétnapos hivatalos látogatása második napján a francia elnök vendéglátója, Alain Berset svájci szövetségi elnök társaságában érkezett meg a lausanne-i egyetemre. Az épület előtt mintegy 200 palesztinbarát tüntető várta, egyebek között „Macron, a cinkos” és „szabad Palesztinát” feliratú táblákkal, rendőrök felügyelete mellett.

Előadásában Emmanuel Macron egy hallgatói felvetésre reagálva elismerte, hogy

bár az Európai Unió központi intézményei egységes álláspontot igyekeznek képviselni a gázai konfliktus kérdésében, sok véleménykülönbség van az unió tagállamai között. Hozzátette, hogy ennek belpolitikai és diplomáciai okai is vannak.

A francia elnök megismételte azt az álláspontját, hogy „Izrael önvédelemhez való joga nem adhat alapot polgári célpontok és lakóövezetek bombázására, ahol gyerekek és egész családok halnak meg”.

Hozzátette, hogy

a totális, szabályok nélküli háború helyett azonnali humanitárius tűzszünetre van szükség Gázában; ugyanakkor elismerte, hogy ezzel kapcsolatban nincs egységes álláspont az uniós tagállamok között.

Ennek ellenére úgy vélte, hogy az Európához közeli háborús válságokra adható legjobb válasz továbbra is az évtizedek óta a béke garanciájaként ismert, egységre épülő európai modell, mert ennek elutasítása szavai szerint katasztrófához vezethetne a nacionalizmusok egymásnak feszülése miatt. Macron szerint ennek elkerüléséhez is az európai egység fokozására van szükség, amelyhez olyan országok javaslatai és kezdeményezései is jelentősen hozzájárulhatnak, mint a nem EU-tag, semleges Svájc.