Szakadékba borult egy autóbusz, többen meghaltak

A balesetben további 19-en megsérültek, őket kórházba szállították – közölte Dzsitendra Szingh tudományos és technológiai miniszter.

A rendőrség szóvivője, Szunil Gupta az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, hogy a tragédia a sofőr hanyagsága miatt következett be, mert a vezető nem vette figyelembe az úton a biztonsági korlátozást.

Hozzátette, hogy a busz túlzsúfolt volt, és a sofőr túl gyorsan hajtott. A jármű egy 250 méteres lejtőn gurult végig, miután letért az útról.

A busz Kistvárból a délebbi Dzsammuba tartott.

A halálos áldozatok hozzátartozóinak részvétét nyilvánította Narendra Modi indiai miniszterelnök is, aki az X-en arról is írt: „Imádkozom azért, hogy a kórházban lábadozó sérültek mihamarabb fölépüljenek”.

Doda Bus Accident | Minutes before accident, CCTV footage of ill fated bus crossed Drabshalla naka point in Kishtwar district at 9:30 AM. pic.twitter.com/A7CSXzmXB8

— JAMMU LINKS NEWS (@JAMMULINKS) November 15, 2023