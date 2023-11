Magyarország olyan állam, amely találkozási pont kíván lenni nyugat és kelet között – közölte a Vietnámban tárgyaló Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán szerdán este.

„Minden kereskedelmi kapcsolat alapja az, hogy a jogi együttműködés is meglegyen az országok között, hiszen jó, letisztult jogi környezet nélkül a kereskedelmi kapcsolatokat sem tudjuk erősíteni, ezért vagyunk most itt Vietnámban, hogy ezekről a kérdésekről is tárgyaljunk” – fogalmazott Tuzson Bence.

