Az izraeli miniszterelnök visszautasította kanadai kollégája bírálatát

„Nem Izrael vesz célba szándékosan civileket, hanem a Hamász fejez le, éget el, és mészárol le polgári személyeket a zsidók ellen a holokauszt óta elkövetett legszörnyűbb borzalom során” – írta az izraeli kormányfő. „A civilizáció erőinek támogatnia kell Izraelt a Hamász barbársága ellen folytatott küzdelmében” – követelte Netanjahu.

.@JustinTrudeau

It is not Israel that is deliberately targeting civilians but Hamas that beheaded, burned and massacred civilians in the worst horrors perpetrated on Jews since the Holocaust.

While Israel is doing everything to keep civilians out of harm’s way, Hamas is doing…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 15, 2023