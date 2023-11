A gázai és a mianmari konfliktus rendezésére szólítottak fel az ASEAN védelmi miniszterei

A gázai harcok azonnali beszüntetését és ott humanitárius folyosók létesítését, valamint a mianmari konfliktus tartós rendezését szorgalmazták szerdán Jakartában a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) védelmi miniszterei éves találkozójukon.

Az idei találkozó házigazdájaként Prabowo Subianto indonéz védelmi miniszter kijelentette: a világ legnagyobb muszlim népességgel rendelkező országát „mélységesen elszomorítja az egyre súlyosbodó helyzet a Gázai övezetben, különös tekintettel a szörnyű humanitárius körülményekre”. Egyúttal felszólított a civilekkel szembeni erőszak beszüntetésére, a nemzetközi közösséget pedig a humanitárius segélyszállítmányok célba juttatására és a fegyverszünet elérésére irányuló erőfeszítések folytatására kérte.

Hadzsi Mohamad bin Hadzsi Haszán malajziai védelmi miniszter osztotta indonéz kollégájának az azonnali gázai tűzszünetre vonatkozó felhívását, és kijelentette, hogy Malajzia – amely az ASEAN-országok közül Indonéziához és Bruneihez hasonlóan támogatja a palesztin törekvéseket, és nincs diplomáciai kapcsolata Izraellel – a terrorizmus minden formáját elítéli, beleértve a túszejtést, de a lakóházak bombázását is.

Ng Eng Hen, a védelempolitika terén Izraellel szoros kapcsolatokat fenntartó Szingapúr védelmi minisztere viszont határozottan elítélte az Izrael ellen október 7-én terrortámadást indító Hamászt.

A tíz országot tömörítő szervezetnek tagja Mianmar is, de az ország védelmi minisztere ismét nem vehet részt a találkozón, mert a junta nem tartotta be az ASEAN által két éve, a mianmari válság megoldása érdekében megalkotott ötpontos béketervet, amely az erőszak azonnali beszüntetését, a szembenálló felek között közvetett tárgyalások megkezdését írja elő.

Az ASEAN-országok tárcavezetői szerdai közös nyilatkozatukban felszólítottak „minden érintett felet”, hogy hagyjanak fel az erőszakkal Mianmarban, és sürgették a 2021-es béketerv „teljes körű végrehajtását”. Emellett hangsúlyozták a béke és a stabilitás fenntartásának fontosságát a Dél-kínai-tengeren, amelynek ellenőrzéséért több ország verseng, és vitáik eszkalálódásának elkerülése érdekében önmérsékletre szólították fel őket.

Az ázsiai blokk kétnapos kibővített találkozóján Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is részt vesz, csütörtökön pedig az ASEAN-országok külső partnerei, köztük Oroszország, Kína, Japán, Dél-Korea, India, Új-Zéland és Ausztrália védelmi miniszterei is csatlakoznak a megbeszélésekhez, amelyeken várhatóan a Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos területi viták is szóba kerülnek.