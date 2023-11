Ismét szakított a hagyományokkal Károly király, országos ünnepségsorozat nélkül ünnepli születésnapját

Károly Fülöp Artúr György, II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg elsőszülött fia, aki trónörökösként a walesi herceg címét viselte, 1948. november 14-én született a londoni Buckingham-palotában.

Édesanyja 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el skóciai nyári rezidenciáján, Balmoral kastélyában, és halálának pillanata óta Károly a brit uralkodó.

II. Erzsébet királynő volt az angol-brit monarchia évezredes történetében a legidősebb uralkodó, és ő ült a leghosszabb ideig a brit trónon.

Tomorrow, on His Majesty’s 75th Birthday, The King and Queen will launch the Coronation Food Project, which seeks to bridge the gap between food waste and food need across the United Kingdom.

👇 Read more about the new initiative in this week’s Big Issue. https://t.co/j6ADf1ZfjY

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 13, 2023