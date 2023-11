Húsz roham visszaveréséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

„A cél, hogy kíméletlen gyilkosokká képezzük őket” – így néz ki a titkos katonai tábor Franciaországban, ahol ukrán csapatokat képeznek ki

Egy titkos franciaországi táborban képzik ki az ukrán csapatokat francia tisztek, azt remélve, hogy a nyugati taktika segíthet Ukrajnának megtörni a fronton kialakult patthelyzetet. A mintegy 300 millió euróba kerülő tréningen a lövészárkok ostromát és gyalogsági harcokat is gyakorolnak, de légicsapásokat is szimulálnak, és a kemény harci körülményekre is felkészítik a katonákat.