Elborzadt a háztulajdonos attól, amit a padlója alatt talált

Egy melbourne-i háztulajdonos elborzadt, amikor egyik szobájának felújítása közben valami egészen furcsát fedezett fel a padlója alatt – írja a New York Post.

Az ausztrál lakos egyik barátja az interneten, egy gombákra specializálódott Facebook-csoportban osztotta meg a képeket a padlót borító pókhálószerű indákról, annak reményében, hogy megtudja, mi okozza a jelenséget.

Homeowner puzzled by horrifying discovery under floors: ‘Any ideas what this is?’ https://t.co/OrPZVYc31i pic.twitter.com/9ouP9RHCas

— New York Post (@nypost) November 10, 2023