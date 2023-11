Az ENSZ-főtitkár szerint haladéktalan tűzszünet kell Gázában az emberiesség nevében

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint az emberiesség nevében azonnali tűzszünetre van szükség a Gázai övezetben – közölte kedden Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője.

A portugál politikust mélyen felzaklatták „a drámai halálozások” a Gázai övezet kórházaiban – húzta alá Dujarric. A Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász palesztin szervezet legfrissebb összesítése szerint 11 320-ra emelkedett az izraeli erők ostromolta palesztin térségben a halálos áldozatok száma, akik között 4650 nő és 3145 gyermek van. A sebesültek száma 29 200-ra nőtt.

További nehézséget okoz a heves esőzés a sűrűn lakott térségben, ahol számos ember veszítette el otthonát az izraeli bombázás miatt, illetve a lakosság egy része hevenyészett sátrakban kénytelen élni.

Az esős időszak beálltával félő, hogy elöntheti a víz a Gázai övezetet, illetve túlterhelődhet a megrongálódott helyi csatornahálózat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már a múlt héten felhívta a figyelmet betegségek terjedésének veszélyére, miután az izraeli csapások komoly károkat okoztak az egészségügyi ellátórendszer működésében, korlátozták az ivóvízhez való hozzáférést és zsúfolt óvóhelyekre kényszerítették az embereket.

„Már most hasmenéses betegségek törtek ki” – mondta Margaret Harris, a WHO szóvivője Genfben. Hozzátette: több mint 30 ezer ilyen esetet regisztráltak, míg rendes körülmények között a WHO rendszerint kétezerre szokott számítani.

„Nagyon nagy károk keletkeztek az infrastruktúrában. Hiány van tiszta vízből. Az emberek nagyon zsúfoltan vannak. Ez újabb ok, ami miatt azonnali tűzszünetért esedezünk” – tette hozzá.