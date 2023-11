A Hamász szándékosan a kórházaknál építette ki az állásait, hogy pajzsként használhassa a civileket – állítja az izraeli hadvezetés

A Hamász hajlandó hetven túszt szabadon engedni egy ötnapos tűzszünetért cserébe. Az iszlamista palesztin szervezet a fegyvernyugvás mellett a Gázának szánt segélyszállítmányok beengedését is feltételül szabta. Közben több nyugati vezető és az ENSZ is humanitárius tűzszünetet sürgetett, miután a palesztin térség legnagyobb kórháza teljesen leállt, és a többi is komoly ellátási gondokkal küzd. Az izraeli hadvezetés szerint a Hamász szándékosan a kórházaknál építette ki az állásait, hogy pajzsként használhassa a civil lakosságot.