Tizenhárom méter magasra repítette a kislányt a felrobbanó ugrálóvár, börtön vár a játék tulajdonosára

2018 július 1-jén a hároméves Ava-May Littleboy családjával a norfolki Gorleston-on-Sea kisváros tengerpartján tartózkodott. Ava-May-t szülei elvitték a strandon található ugrálóvárakhoz, hogy azon játsszon. A felfújható vár néhány perccel később azonban felrobbant.

A szemtanúk szerint a kislányt körülbelül 13 méter magasra repítette a robbanás, majd a gyermek a földre zuhant. A kislány olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Inflatable owner jailed over death of toddler thrown 40 feet after beach trampoline exploded https://t.co/dbaYen3rXa pic.twitter.com/QJTugo71zd

— New York Post (@nypost) November 10, 2023