Josep Borrell: A harcokat azonnal szüneteltetni kell a Gázai övezetben

A harcok azonnali szüneteltetése és humanitárius folyosók biztosítása elengedhetetlen a Gázai övezetben, hogy az életmentő eszközök, valamint a víz és az élelmiszer eljusson a rászoruló lakossághoz – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben hétfőn. Josep Borrell felhívta a figyelmet arra, hogy az izraeli-palesztin helyzet mellett továbbra is figyelemmel kell kísérni az ukrajnai háborút.

Az uniós tagországok külügyminisztereinek egynapos tanácskozását megelőzően újságíróknak nyilatkozva Josep Borrell közölte: az izraeli-palesztin fegyveres konfliktussal kapcsolatban a hangsúly azon van, hogy azonnal, illetve azon, hogy nem csupán egy, hanem számos alkalommal kell szüneteltetni a harcokat, hogy a polgári lakosság elhagyhassa az érintett övezetet.

Kapcsolódó tartalom

Az EU elítéli, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet pajzsként használja a civileket, ugyanakkor felszólítja Izraelt, hogy tanúsítson maximális önmérsékletet a polgári lakosság védelmének biztosítására – húzta alá.

A főképviselő kijelentette, hogy a gázai helyzet mellett továbbra is kiemelten figyelni kell Ukrajnára is. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Oroszország által megtámadott országban a bombázások folytatódnak, és ezért – emelte ki – az Európai Unió támogatása fokozódik. Az EU továbbra is Ukrajna mögött áll, katonai képzések révén támogatja az ukrán hadsereg ellenállóképességének fejlesztését – húzta alá az uniós diplomácia vezetője.

Janez Lenarcic válságkezelésért felelős biztos a külügyminiszteri tanácskozásra érkezve a gázai harcok szüneteltetésére és a szükséges eszközök, valamint üzemanyag szállítására szólított fel, hogy – mint kiemelte – a kórházak továbbra is működni tudjanak a területen.

Kapcsolódó tartalom

„Sürgősen ki kell tűzni, majd tiszteletben kell tartani a humanitárius tűzszüneteket” – fogalmazott Lenarcic, majd hozzátette: az üzemanyagnak be kell jutnia a Gázai övezetben, a kórházaknak több mint fele ugyanis leállt, elsősorban az üzemanyag hiánya miatt. Égető szükség van üzemanyagra – mondta.

Annalena Baerbock német külügyminiszter érkezésekor kijelentette: megérti a humanitárius tűzszünet fontosságát, ugyanakkor ezzel összefüggésben kételyeinek adott hangot Izrael biztonságának, valamint a Hamász által túszul ejtettek életének szavatolása tekintetében.

Az orosz-ukrajnai háborúval kapcsolatban Baerbock azt monda, Vlagyimir Putyin orosz elnök „túl korán örül” a világpolitikai helyzet drámai változásának, Németország ugyanis nemcsak folytatja Ukrajna támogatását, hanem segít az országnak a tél okozta nehézségek kezelésében, hogy az orosz elnök ne tudja a telet fegyverként használni az ukránokkal szemben.

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter érkezésekor azt hangsúlyozta: megoldást kell találni az izraeli-palesztin konfliktus lezárásra, de a megoldásnak nem lehet része a Hamász.

Kapcsolódó tartalom

A Hamász nem azonos a palesztin néppel – húzta alá.

Kijelentette továbbá: a kórházak nem részei a harcmezőnek. A létfontosságú eszközök nélkül a kórházban ápoltak meghalnak – figyelmeztetett a luxemburgi külügyi tárcavezető.

Hadja Lahbib belga külügyminiszter érkezésekor azt mondta, országa kérni fogja a többi uniós tagországot, szólaljanak fel a humanitárius folyosók biztosítása mellett, anélkül ugyanis – mint kiemelte – nincs esély a segélyek eljuttatására a „konfliktus ártatlan, civil áldozataihoz”.

José Manuel Albares Bueno, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Spanyoloroszág külügyminisztere arról beszélt, hogy az uniós tagországok részéről politikai horizont biztosítására van szükség a palesztinok számára, ez pedig egyedül a kétállami megoldás, azaz Izrael mellett egy palesztin állam létrehozása lehet. Egy földrajzilag egységes palesztin állam létrehozására van szükség Izrael teljes körű biztonságának szavatolása mellett – húzta alá a spanyol külügyi tárcavezető.