Elítélték az Iszlám Állam „Beatles-terrorcsoportjának” egyik tagját Nagy-Britanniában

Az illetékes londoni bíróság a 39 éves férfi feleségének küldött üzenetek és képek alapján bizonyítottnak látta, hogy a brit Aine Leslie Davis Szíriában csatlakozott a szélsőségesekhez.

Davis októberben három vádpontban is elismerte bűnösségét: kettő ezek közül a 2013-as és 2014-es években terrorizmus finanszírozására, illetve egy terrorista célra illegálisan tartott fegyverre vonatkozott.

Aine Leslie Davis 2022 nyarán szabadult a török börtönből, majd kitoloncolták Nagy-Britanniába, ahol őrizetbe vették a Luton repülőtéren megérkezésekor.

Aine Davis, allegedly part of an Islamic State group cell nicknamed the ‘Beatles’, is arrested on terror charges after landing in the UK https://t.co/MdZnNlaOsI

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 10, 2022