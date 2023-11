Csak egy maradt fenn belőle a Titanic katasztrófája után, az óceán mélyén bukkantak rá

Egy ritka, a Titanic első osztályáról származó étlap kelt el szombaton egy, a hajóhoz kapcsolódó emléktárgyak árverésének részeként. Az étlap több mint százezer dollárért, azaz átszámítva csaknem 36 millió forintért vásárolták meg – számol be a CNN.

A rare menu from the Titanic’s first-class restaurant is being sold at auction this week. https://t.co/iKQlXkF7uB

— CBS News (@CBSNews) November 8, 2023