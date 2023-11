Az UNRWA szervezet szerint kimerülőben az ENSZ gázai üzemanyag-raktára

Üzemanyag híján napokon belül bezárhatnak a kórházak, leállhat az ivóvíz- és a szennyvízszolgáltatás a Gázai övezetben, miután az ENSZ gázai övezeti helyi üzemanyagtározója rövid időn belül teljesen kiürül – jelentette be Philippe Lazzarini, az ENSZ palesztinokat segítő szervezetének (UNRWA) vezetője hétfőn.

Az UNRWA csaknem 800 000 embernek nyújt menedéket, vagyis a Gázában élők mintegy harmadának, akik azután menekültek el otthonukból, hogy Izrael, a Hamász október 7-i brutális terrortámadására válaszul támadást indított a palesztin iszlamista terrorszervezet ellen.

Az ügynökség vezetője hétfőn azt közölte, hogy az ügynökség lassan kimeríti az egyik, az izraeli határon lévő, stratégiai tartalékokat tartalmazó üzemanyag-tározóját.

„Ez november 14-től súlyos hatással lesz a mentők és a nagyobb kórházak működésére”

– hívta fel a figyelmet Lazzarini, hozzátéve, hogy az üzemanyaghiány miatt a dél-gázai táborokban megszűnhet a hulladékszállítás, a sűrűn lakott tengerparti sávban pedig leállhatnak a sótalanító üzemek, amelyek naponta legalább 290 ezer embernek biztosítanak ivóvizet.

Kapcsolódó tartalom

Lazzarini elmondta: az UNRWA korábban azt kérte az izraeli hadseregtől, hogy töltse fel az ügynökség kimerülőben lévő üzemanyag-tározóját, mivel azonban a felkérés válasz nélkül maradt, „ez a tározó most üres” – tette hozzá.

Az izraeli hadsereg eddig megtagadta a Gázába irányuló üzemanyag-bevitelt, mondván a Hamász katonai célokra használhatja fel.

„A helyzet tehát már most is nagyon súlyos, és hamarosan ettől is rosszabbá válhat” – jegyezte meg Lazzarini.

Kiemelt képen a gázai fegyveres konfliktus következtében meghalt munkatársai emlékére félárbócra eresztett ENSZ-zászló a világszervezet New York-i székháza előtt (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)