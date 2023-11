Lecsapott a nőre a cápa, búvártársa azonban szembeszállt az állattal, hogy megmentse őt

A 32 éves Bridgette O’Shannessy-re pénteken támadt rá egy cápa, miközben egy adelaide-i zátonynál merült. A nő éppen búvártársával úszott, amikor a fenevad lecsapott rá – írja a New York Post.

Társának sikerült ellöknie az állatot a nőtől, akit ezt követően gyorsan mentőcsónakba ültettek, és visszavitték a partra.

Australian diver, 32, bit in the face by shark https://t.co/OnlCbGPaDy pic.twitter.com/EjS6owVfBZ

— New York Post (@nypost) November 12, 2023