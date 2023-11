Olyan történt Nagy-Britanniában, amire több mint 50 éve nem volt példa

54 év után ismét a brit zenei listák élére került a Beatles. Egy hét alatt világszerte óriási sikereket ért el a 60-as évek végén feloszlott zenekar új dalával, a Now and Then-nel. Az új slágerben a mesterséges intelligencia segítségével elevenítették fel John Lennon hangját és George Harrison gitárjátékát.

A Beatles november 2-án, több mint 50 évvel azután, hogy feloszlott, újabb slágert adott ki. A Now and Then a világ minden táján óriási siker lett. 54 év után ismét vezeti a listákat az Egyesült Királyságban.

A szám egy hét alatt az idei év legtöbbet eladott és legtöbbet játszott dala lett a brit listákat összesítő Official Charts Company jelentése szerint.

Az új slágeren a mesterséges intelligenciának köszönhetően az összes bandatag hallható, a dal ugyanis nem egy mai szerzemény. John Lennon a 70-es években rögzítette a balladát egy kazettára. Miután 1980-ban meggyilkolták, felesége Yoko Ono, Paul McCartney-nak adta a felvételt. A 90-es években egyszer már megpróbálták kiadni, azonban George Harrison végül úgy vélte, túl rossz minőségű a hanganyag.

A technológia hatalmas és gyors fejlődését jól mutatja, hogy mára sikerült olyan tisztára állítani a hangzást, mintha John Lennon nemrég énekelte volna egy jól felszerelt stúdióban. Az ő hangján és Harrison 1995-ban rögzített gitorozásán kívül ugyanis minden mást valóban most vettek fel.

„Hogy autentikus-e? Azon kívül, hogy nincsenek egy helyen a zenészek, ugyanúgy készült, ahogy a Baetles korábban is dolgozott. John hoz egy dalt, amit Paul zeneileg kidolgoz. George belerakja az érzelmeit, Ringo pedig ezzel az egyszerű dobolással összerántja az egészet” – mondta a Stevens Institute of Technology professzora.

Az elhunyt tagokat a dalhoz készített videoklipből sem hagyták ki. Nem csak az archív felvételeken láthatóak újra, de megjelenítik őket a most rögzített stúdiófelvételek is.

A Beatles tehát 2023-ban is meghatározó szerepet tölt be a zenei világban. A Now and Then daluk mellett, novemberben újrakevert változatban a „Vörös” és a „Kék” válogatásalbumokat is kiadták.

Kiemelt kép: MTI/UPI