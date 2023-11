Meglepte a tolvajokat az akcióhősnek beillő eladó, fejvesztve menekültek az üzletből

Két rabló fegyverrel akart kirabolni egy üzletet Texas államban, a tulajdonos azonban nem rémült meg: előkapta a pisztolyát, és azzal kergette el a két bűnözőt.

Bolti eladó keveredett lövöldözésbe két rablóval a texasi Mesquite-ban.

Az 57 éves Tien Tran az üzletében pakolászott, amikor két kapucnis férfi lépett be a boltba. Az egyik elkövető fegyvert fogott Tranre, mire ő is előkapta a pisztolyát, és figyelmeztető lövéseket adott le. A fegyveres rabló válaszul többször is rálőtt az eladóra, majd a társával együtt elmenekült.

„Olyan volt, mintha egy lassított felvételt néznék. Láttam a maszkot, a kapucnit, és láttam, ahogy előveszi a fegyvert” – mondta Tran.

A lövöldözésben senki sem sérült meg, a rendőrség keresi a gyanúsítottakat.

Az eladó korábban is keveredett már tűzharcba, 2019-ben két fegyveres férfi akarta kirabolni az üzletét. Őket szintén figyelmeztető lövések leadásával kergette el.

Forrás: New York Post