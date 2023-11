Novák Katalin: Kötelességünk, hogy a hazánk érdekeit közösen képviseljük

Mindannyiunknak, függetlenül attól, hogy mit gondolunk a világról, az országnak, vagy a Kárpát-medencének melyik magyarlakta szegletéből érkeztünk, feladatunk és kötelességünk, hogy a nemzetünknek, a hazánknak az érdekeit mindenkor közösen képviseljük – jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök Brüsszelben pénteken.

Novák Katalin Magyarországnak a Belga Királysággal, valamint a Luxemburgi Nagyhercegséggel fenntartott kapcsolataiért felelős nagykövetségén a 2004 után érkezett magyar diaszpóra tagjaival találkozott. A rendezvényen elmondott beszédében hangsúlyozta: megvannak a nehézségei és kihívásai a külföldi magyar létnek, amikor – szavai szerint – nem mindig érezni, hogy külön erőfeszítést kellene tenni a magyar nyelv, a magyar kultúra és a magyarság megőrzése érdekében.

„A magyarság megőrzése nem megy magától. Szeretném, hogyha soha nem engednének el a magyarságukban rejlő értéket és kincset” – fogalmazott.

A köztársasági elnök elmondta, a szerdán kezdődött háromnapos brüsszeli látogatásának célja elsősorban Magyarország és Belgium kétoldalú kapcsolatainak az erősítése volt, – szavai szerint – méltóan ahhoz a 100 éves múlthoz, amely a két ország közötti történelmi diplomáciai kapcsolatokat fémjelzi. Méltó továbbá ahhoz a jelenhez, amelyet részben az erős gazdasági szálak jelentenek, részben pedig a két országban élő emberek, a belgák Magyarországon és a magyarok Belgiumban – monda. Ide tartoznak továbbá azok a kulturális szálak is, amelyek már a múltban erősek voltak és a jelenben is folyamatosan erősödnek és gazdagodnak – tette hozzá.

„Látogatásom másik célja volt a kétoldalú látogatással, hogy ne csak a múltba révedjünk, ne csak az elmúlt 100 évnek a dicsőségét éltessük, hanem lássuk meg azt is, hogy milyen jövő, milyen lehetőség van még a kapcsolatainkban” – fogalmazott a köztársasági elnök, majd hozzátette: ezért is volt fontos, hogy alkalma nyílt audiencián részt vennie Fülöp belga királynál, találkozhatott a belga miniszterelnökkel, a házelnökökkel, valamint olyan meghatározó belga politikusokkal és közéleti személyiségekkel is, akiknek köszönhetően a magyar-belga kapcsolatok erősödhetnek.

Közölte továbbá, alkalma nyílt találkozni az antwerpeni magyar, köztük kárpátaljai és erdélyi felmenőkkel rendelkező ortodox zsidó közösség vezető képviselőivel, akik – mint elmondta – akkor használják a magyart, mint titkos nyelvet, ha azt szeretnék, hogy más ne értse meg őket.

Novák Katalin brüsszeli látogatásának zárónapján kitüntetéseket adott át belga nagybefektető vállalatvezetőknek, majd látogatást tett a belga Királyi Lovas Gárdánál, ahol legalább tíz, Magyarországról származó nóniusz és gidrán fajta lovakat is tartanak.