Egyre gyakoribbak a bombafenyegetések Belgiumban

Hétfőn két vidéki iskolában volt bombariadó az országban. Egy héttel korábban pedig öt intézményhez riasztották a hatóságokat. Ráadásul alig három hét telt el azóta, hogy egy tunéziai bevándorló terrortámadást követett el Brüsszelben.

Október közepén Brüsszelben egy tunéziai illegális bevándorló megölt két svéd futballszurkolót, egyet pedig megsebesített. A merénylő elektromos robogóval érkezett a gyilkosság helyszínére, leugrott róla, bement egy épületbe, majd gépfegyveréből több lövést is leadott. Az elkövető röviddel az ámokfutása után az interneten magára vállalta a brutális támadást.

„Allah harcosa vagyok, az Iszlám Állam harcosa. Szeretjük, akik szeretnek minket, és gyűlöljük, akik gyűlölnek minket” – hangoztatta a férfi, akit a rendőrök nem sokkal később lelőttek.

Az esetet követően Brüsszelben a legmagasabb – négyes szintre – emelték a terrorkészültséget. Bár ezen azóta már enyhítettek, de a feszültség továbbra sem csökken, ez pedig jól látható az elmúlt időszak eseményeiből is.

Belgiumban drasztikusan megnőtt a bombariadók száma

A pénteki eset előtt legutóbb hétfőn történt ilyen. A vallóniai Dinant-ban és Charleroi-ban is arról értesítettek egy-egy iskolát, hogy bomba van az épületben.

Egy héttel korábban pedig öt intézményhez riasztották a hatóságokat bombafenyegetések miatt. De több bejelentés érkezett a hatóságokhoz arról is, hogy egy gyanús férfit láttak a villamoson. A helyiek pedig bejelentettek egy fehér furgont is, amely szintén félelmet keltett bennük.

„Az emberek nagyjából azt élik át, amit a 2016-os merényletek után. Akkor ugyanez volt a helyzet, és ez nagymértékben megnehezíti a rendőrök dolgát, hiszen a rendőröknek minden egyes bejelentést ki kell vizsgálniuk”

– mondta Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója.

Az elmúlt időszak bombariadói, így a pénteki eset is megrázta a helyieket. A brüsszeliek ugyanis még mindig jól emlékeznek a hét évvel ezelőtti terrortámadásra, amikor több robbantásos merénylet is történt a városban. Kettő a repülőtéren, egy pedig a Maelbeek metróállomáson. Ezekben harminckét ártatlan ember halt meg. Két magyar állampolgár is megsérült.

A Mathias Corvinus Collegium brüsszeli központjának vezetője az M1-en arról beszélt, hogy a helyzet jelenleg is súlyos. Mindezt pedig az is mutatja, hogy az izraeli konfliktus kitörése után emberek tömegei vonultak utcára, hogy ünnepeljék a Hamászt, mindez a 21. században komoly kérdéseket vet fel. A professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy a sokszínűség egy kitalált érték Európában.

„Most sajnos a muzulmán kultúra, ahol nagyon büszkék magukra, ők lenézik az európai kultúrát. Ők azt gondolják pláne most, hogy vannak ilyen gazdag arab államok, megjött az ő évük, az ő világuk, és eléggé agresszíven azt mondják, hogy a mi kultúránk az jobb, mint a ti kultúrátok, és ha erre nem felelünk, nem találunk jó feleleteket, akkor nagy probléma lesz ebből”

– mondta Frank Füredi.

A migránsok félelemkeltéssel akarnak nyomást gyakorolni az európai emberekre – erről az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt az M1-en. Dornfeld László azt mondta: a migránsok magukkal hozzák Európába az otthoni problémákat. No-go zónák alakulnak ki, bandaháborúk zajlanak, és a terrorizmus is megjelenik.

„Rengeteg olyan ember eltérő kulturális háttérből, eltérő értékeket magáénak valló ember jön Európába, akik egészen mást akarnak, mint az európai emberek. Mi békét szeretnénk, jólétet szeretnénk, ehhez képest ezek az emberek társadalmi felfordulást akarnak és azt, hogy olyan politikai, vallási, társadalmi, kulturális háttér jöjjön létre, mint az ország, ahonnan ők eljöttek ide” – mondta a szakértő.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kiemelte:

a migráció és a terrorizmus között egyértelmű a kapcsolat.

Ha pedig az EU migrációval kapcsolatos tervei bevállnak, a hasonló támadások mindennapossá válhatnak Európában.

