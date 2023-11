Vulkáni tevékenység veszélye miatt lezárták az Kék Lagúna turistalátványosságot

A Kék Lagúna egy geotermikus fürdő Izlandon, a fővárostól, Reykjavíktól mintegy 40 kilométerre délnyugatra található Reykjanes-félszigeten, és egyben az ország egyik leglátogatottabb és legtöbbet fényképezett nevezetessége.

Az üzemeltetők közölték, hogy mivel a félszigeten október vége óta több száz földrengést regisztráltak, a következő napokban folyamatosan figyelemmel kísérik a szeizmikus aktivitást, és ennek megfelelően döntenek majd a korlátozásokról.

A viszonylag gyéren lakott félszigeten található a Fagradalsfjall tűzhányó, amely hónapokig tartó aktivitást mutatott 2022 nyarán, azt megelőzően pedig 2021 márciusától. A kitöréseket számos földrengés előzte meg.

We have made the proactive decision to temporarily close, until 7 a.m. on November 16. Civil Protection’s level of uncertainty has not been raised. We continue to monitor the situation, prioritizing safety and well-being.

— Blue Lagoon Iceland (@BlueLagoonIS) November 9, 2023