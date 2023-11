Novák Katalin: Magyarország készül az EU-elnökségre

Novák Katalin azt követően tett közzé X-üzenetet közösségi oldalán, hogy megbeszélést folytatott Roberta Metsola európai parlamenti elnökkel csütörtökön.

A köztársasági elnök üzenetében kiemelte: az Európai Parlamentben európai női politikusok tárgyaltak egymásal.

Kijelentette: Magyarország készül az EU-tanács elnökségére. „Bízom benne, hogy 2024-ben újabb sikeres magyar elnökségünk lesz” – fogalmazott. Az EP elnöke megerősítette, hogy ő is erre számít – közölte üzenetében Novák Katalin.

Appreciated the good conversation with Hungarian President @KatalinNovak_HU in Brussels today as we discussed their preparations for the upcoming Presidency and Europe’s security architecture. pic.twitter.com/RMcP0UB5rF

— Roberta Metsola (@EP_President) November 9, 2023