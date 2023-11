Kis sziget keletkezett egy vulkánkitörés következtében

Maeno Fukasi beszámolója szerint a nagyjából 100 méter átmérőjű sziklás sziget létét az érintett tengeri térség október 30-án történt átrepülése során sikerült megerősíteni. A szintén vulkanikus eredetű Ivoto hozzávetőleg 1200 kilométerre található Tokiótól.

A víz alatti vulkánkitörés Ivotótól egy kilométerre zajlott a Csendes-óceánon. A térség felett 50 méter magasan kígyózott füstoszlop. A vulkán időnként méteres törmelékdarabokat is okádott a levegőbe.

Japan gets a new island after undersea volcano erupts https://t.co/fx9HEqloVu

— justin mccurry (@justinmccurry) November 9, 2023