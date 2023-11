Horrorbaleset: betonkeverőbe szorulva vesztette életét egy férfi

Életét vesztette egy férfi, miután beszorult egy betonkeverő teherautóba New Yorkban. A halálos baleset hétfőn egy bronxi negyedben történt – számol be a People.

A cég vezetője szerint a férfi valahogy beszorult a gépezetbe, de azt nem tudni hogyan és, hogy volt-e mellette valaki a baleset idején.

