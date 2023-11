Hihetetlen áron kelt el egy Picasso festmény

Ez az árverésen elkelt Piccasso-képek közül a második legdrágább alkotás. 2015-ben a Christie’s árverési ház 179 millió dollárért (63 milliárd forintért) adta el a művész Les femmes d’Alger című festményét.

A szerdán 139,4 millió dollárért eladott kép a Sotheby’s közleménye szerint 1932-ben készült. A festmény Picasso múzsájának, Marie-Therese Walternek a portréja. A képet 1968-ban Emily Fisher Landau vásárolta meg gyűjteményébe, és hosszú ideig manhattani lakása kandallója fölött függött.

#AuctionUpdate: Pablo Picasso’s masterpiece Femme à la montre (1932) realizes $139.4m—the second highest ever achieved for the artist at auction, and the most valuable work sold at auction this year. #TheFisherLandauLegacy pic.twitter.com/xPBhvA1Z86

— Sotheby’s (@Sothebys) November 8, 2023