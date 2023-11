A Kreml mézesmadzagnak tartja az Európai Unió Ukrajna befogadására vonatkozó ígéreteit

Oroszország nem hisz abban, hogy valódiak az Európai Unió Ukrajna befogadására vonatkozó ígéretei – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön.

Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy javasolja az uniós tagjelöltség megadását és a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával.

„Valószínűleg csak mézesmadzagról beszélhetünk Ukrajna számára. Ezek aligha valós ígéretek” – mondta Peszkov Pavel Zarubin újságíró kérdésére a Kremlben, az első hivatalos reakcióként a brüsszeli bejelentésre.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán arról is beszélt, hogy Ukrajna bizonyította: még háború idején is képes előrelépést elérni az uniós vívmányokhoz való igazodás terén. Azt is közölte, hogy az uniós tagjelölti státusz megadásáról szóló döntés lendületet adott a reformok megvalósításához az Oroszország indította háború ellenére. Véleménye szerint Ukrajna egyebek mellett megreformálta az igazságszolgáltatási szerveket, javította a korrupciós vizsgálatok és ítéletek terén elért eredményeit, és előrelépést tett az oligarchák befolyásának korlátozására irányuló erőfeszítések terén.

Az EU 27 tagállama a tervek szerint a decemberi csúcstalálkozón dönt arról, hogy Kijev megkezdheti-e a csatlakozási tárgyalásokat, és a döntéshez egyhangú támogatásra van szükség.

