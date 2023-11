Zelenszkij: Helyes lépés az Európai Bizottság javaslata a tagjelöltség megadására

„Országunknak az Európai Unióban van a helye. Az ukránok megérdemlik ezt, egyrészt azért, mert védelmezik az európai értékeket, illetve azért is, mert még egy teljes körű háború idején is megtartjuk a szavunkat, és fejlesztjük az állami intézményeket” – fogalmazott Zelenszkij a Telegram üzenetküldő oldalon.

Fontos mérföldkőnek nevezte Maia Sandu moldovai elnök is a bizottság hasonló döntését Moldovával kapcsolatban.

„Moldova határozottan rálépett az EU-csatlakozás felé vezető útra, és e cél érdekében fáradhatatlanul tovább fogunk dolgozni” – írta az elnök az X közösségi oldalon.

An important milestone for Moldova. @EU_Commission recommends the initiation of Moldova’s EU accession talks, recognising our commitment to democracy and development.

Moldova is firmly on the path for EU membership and we will continue working relentlessly towards this goal.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 8, 2023