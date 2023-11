Robot zúzott halálra egy embert

A BBC News szerdai beszámolója szerint a halálos baleset áldozata egy robotikai cég 40 éves alkalmazottja volt, aki éppen a robot működését ellenőrizte a dél-kjongszang tartománybeli paprikaválogató üzemben.

A robotkar, amely paprikával teli dobozokat rakodott, megragadta a férfit, testét a szállítószalaghoz szorította, és ezzel összezúzta az arcát és a mellkasát.

A férfit kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség közlése szerint az alkalmazott a robot érzékelőit akarta ellenőrizni a szerdára kitűzött próbaüzem előtt. A tesztet eredetileg két nappal korábbra tervezték, de a robot érzékelőjével kapcsolatban felmerült problémák miatt elhalasztották.

