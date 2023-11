Bajban a Coca-Cola: hat ember kórházba került, miután kimarta a nyelőcsövüket az üdítő

A cég vezetése az állami felügyelőség szóbeli határozata miatt döntött így, bár megjegyezték, hogy belső vizsgálatuk sem a gyártásban, sem a termékekben nem mutatott ki szabálytalanságot.

„Továbbra is együttműködünk az illetékes hatóságokkal, és konkrét lépéseket teszünk fogyasztóink védelme érdekében” – olvasható a Coca-Cola Horvátország sajtóközleményében.

Croatia recalls Coca-Cola drinks following cases of poisonings.

Victims of the allegedly tainted drinks include a 19-year-old who was hospitalised with damage to the digestive tract.https://t.co/VxMG3ESsB8

— euronews (@euronews) November 8, 2023