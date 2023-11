Tüntetéshullám söpör végig Spanyolországon a baloldali miniszterelnök alkui miatt

Tüntetéshullám söpör végig Spanyolországon. Az elmúlt napokban több tízezren tiltakoztak az ellen, hogy a baloldali Pedro Sánchez a miniszterelnöki szék megtartása érdekében amnesztiát adna a hazaárulással vádolt katalán politikusoknak. Az amnesztiatörvény miatt a jobboldali Vox párt az alkotmánybírsághoz és a legfelsőbb bírósághoz fordult, rövidesen pedig az Európai Bíróság elé is viszi az ügyet. A héten további tüntetések várhatók a spanyol városokban.

Fáklyákkal és zászlókkal a kezükben tüntettek az emberek hétfőn este Madridban. Rengetegen gyűltek össze az ügyvezető miniszterelnök, Pedro Sánchez pártjának központja előtt transzparenseket tartva és szlogeneket skandálva. Néhányan a rohamrendőrökkel is összecsaptak.

Így tiltakoztak az ellen, hogy a baloldali politikus kegyelmet adna olyan katalán vezetőknek, akik korábban részt vettek egy elszakadási kísérletben.

Ezzel pedig a törvény értelmében hazaárulást követtek el.

„Az amnesztia megadása azt jelenti, hogy amit tettek, az nem bűncselekmény. Ezzel megszegik az alkotmányt, ezért utcára kell vonulnunk, hogy tudják, mit gondolunk” – mondta egy tüntető nő.

A törvényjavaslat elfogadásával a kormány felmentené az egykori katalán miniszterelnököt, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta a tartomány függetlenségét. Azóta politikai szökevényként bujkál a rendőrség elől Belgiumban.

Pedro Sánchez korábban már több szeparatista vezetőnek kegyelmet adott.

Azzal érvel, hogy az amnesztia tovább csökkenti majd a feszültségeket Katalóniában. A lépés azonban országszerte elégedetlenséget váltott ki.

„A volt katalán kormányfő most úgy jelenik meg a nyilvánosság előtt, mint egy hős. Valójában egy bűnöző, aki elmenekült a spanyol igazságszolgáltatás elől, és akiről 15 nappal ezelőttig mindenki, köztük Pedro Sánchez is azt mondta, hogy börtönben a helye” – mondta egy férfi.

Nem csak Madridban tombol a tüntetéshullám. Valamennyi nagyobb városban demonstrációkat tartottak.

Valenciában több mint húszezren vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak az amnesztia ellen.

A júliusban tartott országos választás egyik pártnak sem hozott kormányzó többséget, a baloldali

Pedro Sáncheznek pedig több kisebb párt támogatására van szüksége ahhoz, hogy hatalmon maradjon.

Közéjük tartozik két katalán szeparatista párt is, amelyek érintettek voltak a 2017-es elszakadási kísérletben. Ezek most a támogatásukért cserébe az elszakadási kísérletben érintett párttagok felmentését kérik, és erről már egyességet is kötöttek. Pedro Sáncheznek november 27-ig kell kormányt alakítania. Ha ez nem sikerül, új választások lesznek.

Nem ez volt az első eset, hogy a madridiak az utcára vonultak, hogy tiltakozzanak az amnesztiatörvény ellen.

Október végén már volt egy többezres demonstráció a spanyol fővárosban. Akkor a jobboldali Vox párt vezetője is megszólalt.

„Elítéljük Pedro Sánchez tetteit. Amnesztiát akar adni más politikusoknak szavazatokért cserébe, hogy hatalmon maradhasson. Mi harcolni jöttünk, és azért, hogy figyelmeztessük őt” – mondta Santiago Abascal.

A jobboldali képviselő közölte:

a legfelsőbb bíróságnál jelenti fel az ügyvezető kormányfőt, az alkotmánybírósághoz pedig felülvizsgálati kérelmet nyújt be,

hogy az amnesztiatörvény ne kerülhessen a képviselők elé. A törvényjavaslat ugyanis szerinte több ponton ütközik az alaptörvénnyel. A Vox emellett arra készül, hogy az Európai Parlamentnél is feljelenti Pedro Sánchezt.

A héten további megmozdulások lesznek a spanyol nagyvárosokban. Civil szervezetek és rendőri csoportok is az utcára vonulnak. Barcelonában és Madridban pedig november közepére újabb, országos tüntetést hirdettek.

Kiemelt kép: A katalán függetlenségi vezetők amnesztiája ellen tüntetnek Barcelonában 2023. október 8-án (Fotó: MTI/EPA/EFE/Marta Pérez)