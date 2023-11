Meghalt az a zsidó férfi, akit egy palesztinbarát tüntetésen bántalmaztak Amerikában

Meghalt egy idős zsidó férfi, miután bántalmazták egy palesztinbarát tüntetésen az Egyesült Államokban. A Los Angelesi-i demonstráción szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. A 69 éves zsidó férfi a földre esett, beverte a fejét és nem sokkal később meghalt. A helyi zsidó közösség vezetője szerint egyre terjed Amerikában a félelemkeltés és a terror kultúrája, amely a zsidó közösség ellen irányul.

A Híradó által bemutatott felvételen látható, hogy a földön fekvő férfi kezével a fejét fogja, mert beütötte, miután megütötték egy palesztinbarát tüntetésen Los Angelesben. Az Izrael melletti és az Izrael-ellenes tüntetők még vasárnap délután csaptak össze Kaliforniában.

A 69 éves zsidó férfi váratlanul hátra zuhant és a földre esett. A mentők ugyan azonnal kórházba szállították, de hétfőn belehalt a sérüléseibe. Az eset körülményeit még vizsgálják, felmerült ugyanis a gyanú, hogy

a zsidó férfit egy palesztinpárti tüntető ütötte fejbe.

„Megrendülten értesültünk egy idős zsidó férfi tragikus haláláról, akit fejbe ütött egy megafon, amelyet egy palesztinbarát tüntető tartott a kezében Westlake Village-ben. Szívünk az áldozat családjával van” − fogalmazott a Los Angeles-i zsidó szövetség a tragédiával kapcsolatban.

Agyonüthettek egy idős zsidó férfit egy Los Angeles-i palesztinbarát tüntetésen

– ez pedig már a Mandiner cikke. A lap idéz egy helyi rabbit, aki szerint a rendőrség már ki is hallgatott egy gyanúsítottat, akit a közösségi médiában megjelent felvételek alapján azonosítottak.

Egy másik rabbi pedig úgy fogalmazott:

„Ez történik most Amerikában, a félelem és terror kultúrája, amely a zsidó közösség ellen irányul.”

De nemcsak az Egyesült Államokban egyre gyakoribbak a palesztinbarát tüntetések, hanem szinte világszerte hasonló a helyzet. A Hamász hívei Törökországban a rendőrséggel is összecsaptak egy amerikai légitámaszpont előtt.

Néhány tüntető megpróbált bejutni a bázisra, a hatóságoknak így könnygázt is be kellett vetniük, hogy visszaszorítsák a tömeget. Az interneten közzétett videókon több száz ember látható, amint palesztin zászlókat lengetve futnak át egy mezőn, miközben a rendőrök követik őket. A felvételeken a vízágyúk is jól láthatók. A tüntetéssel egy időben

a török fővárosban is zavargások törtek ki az amerikai nagykövetség előtt.

Felerősödtek a zsidóellenes megnyilvánulások Olaszországban is. A Magyar Nemzet szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta az országban megduplázódtak az antiszemita esetek. Már 42 alkalommal történt zsidóellenes akció. Az elmúlt napokban

Rómában egy holokauszt-emlékművet is megrongáltak.

Szintén a fővárosban egy lakóház falára Dávid-csillagot rajzoltak és a Hamász palesztin terrorcsoport túszainak fotóját ragasztották ki.

Bolognában pedig a koncentrációs táborban elhunytak neveit tartalmazó emlékművet rongálták meg a tüntetők.

A zsidók lakta negyedeket, intézményeket és iskolákat is kiemelten védik már a rendőrök Olaszországban.

A kultúráért felelős miniszter aggodalmát fejezte ki az antiszemita megnyilvánulások miatt, amelyek nemcsak Berlinben és Bécsben, hanem Rómában is tapasztalhatók.

Hangsúlyozta, mindent meg kell tenni, hogy a múlt sötét időszakai ne térhessenek vissza, el kell ítélni és szigorúan meg kell büntetni minden zsidóellenes cselekedetet.

Kiemelt kép forrása: EPA/Etienne Laurent