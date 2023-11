Túszdráma a hamburgi repülőtéren: robbanószer lehet a saját lányát túszul ejtő török férfinél

A rendőrség szerint éles, töltött lőfegyver és valamilyen ismeretlen fajtájú robbanószer is lehet annál a 35 éves férfinál, aki szombat éjjel óta saját négyéves kislányát tartja fogva túszként a hamburgi repülőtéren – számolt be róla az MTI.

“Jelenlegi ismereteink alapján a gyerek fizikailag jó állapotban van. Tárgyalóink tartják a kapcsolatot az apával” – tudatta a rendőrség. A rendőrség tájékoztatásából az derül ki, hogy a férfival török nyelven kommunikálnak.

Sandra Levgrün rendőrségi szóvivő úgy nyilatkozott, hogy a férfi nem követel pénzt, és a hatóság szerint a túszejtést gyermekelhelyezési vita válthatta ki.

Az M1 Híradó beszámolója szerint vasárnap délután is tarthat a túszdráma a hamburgi repülőtéren. Egy férfi még szombaton este hajtott be autójával a kifutópályára. Több lövést is leadott, és feltehetően Molotov-koktélt dobott a kifutópályára. Azóta kiderült, hogy vele van 4 éves kislánya is. A férfi Törökországba akar eljutni. Túsz-tárgyalók és pszichológusok is beszélnek vele. A hatóságok szerint gyermekelhelyezési vita állhat a háttérben.

Rengeteg rendőr jelent meg a hamburgi repülőtéren, röviddel azután hogy szombaton este 8 óra körül

egy férfi betört egy rendszámtábla nélküli autóval a kifutópályára.

Az autó vezetője, egy 35 éves Németországban élő török férfi, lövéseket adott le egy pisztolyból.

Szemtanúk felvételei szerint két házi készítésű robbanószert, feltehetően

Molotov-koktélokat is a kifutóra dobott.

A tűzoltók a lángokat azonnal eloltották. A férfi autójával a török légitársaság gépe alatt állt meg, amely tele volt utasokkal és indulásra készen állt. Később mindenkit evakuáltak a gépről.

Az éjszaka folyamán a különleges rendőri egységeknek sikerült felvenni a férfival a kapcsolatot, ekkor derült ki, hogy

saját gyermekét ejtette túszul, vele akart elutazni Törökországba.

Túsztárgyalók, szakpszichológusok beszéltek a férfival egész éjjel és vasárnap délelőtt is. Német hírforrások szerint török nyelven győzködték a férfit, hogy adja meg magát. Közben a kiürített repülőtérre egyre több rendőr és mentőautó érkezett.

Rendőrautó egy repülőgép előtt a hamburgi repülőtéren, ahol egy autóban ülő férfi túszként tartja fogva négyéves lányát 2023. november 5-én. Fotó: MTI/EPA/Georg Wendt

Az incidens közben

feljelentést tett a rendőrségen a gyermek anyja, azt állította a férfi erőszakkal vette el tőle közös gyermeküket,

egy négy éves kislányt. Azt is mondta, a férfi előre szólt, hogy ezt fogja tenni. A hatóságok szerint

a konfliktus hátterében gyermekelhelyezési vita állhat.

Már szombaton este

teljesen leállították a forgalmat a hamburgi repülőtéren és törölték az összes vasárnapi járatot is.

Még délelőtt is teljes készültségben volt a rendőrség. A légikikötő tájékoztatása szerint szombaton este az ékező gépeket más repülőterekre irányították, az indulókat pedig törölték. A repülőtér lezárása csaknem 300 járatot és több ezer utast érint.

Kiemelt kép forrása: Rendőrségi kommandósok bevetésre készülnek a hamburgi repülőtéren, ahol egy autóban ülő férfi túszként tartja fogva négyéves lányát 2023. november 5-én. A rendőrség feltételezése szerint gyermekelhelyezési vita áll az eset hátterében. Fotó: MTI/AP/DPA/Bodo Marks