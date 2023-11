Novák Katalin Izraelben: Elítéljük a Hamász támadását, Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát

Szolidaritási látogatáson fogadta Novák Katalint az izraeli elnök. A magyar köztársasági elnök azt mondta: elítéljük a Hamász támadását, Izraelnek pedig minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát. Az izraeli elnök megköszönte a magyar részvétet és szolidaritást, és a túszok érdekében tett erőfeszítéseket is. Novák Katalin találkozott a Hamász által elrabolt magyar származású túszok családtagjaival is.

Több hetes Ausztráliai útjáról hazafelé tartva vasárnap reggel Izraelbe érkezett Novák Katalin köztársasági elnök, hogy kifejezze szolidaritását a zsidó állammal, amely ellen terrortámadást követett el a Hamász. Az államfőt hivatalában fogadta Jichák Hercog, Izrael elnöke.

Novák Katalin a magyar nemzet nevében kifejezte mély együttérzését az áldozatokkal és a zsidó néppel.

„Szeretném biztosítani Önöket, hogy mi, magyarok mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát és megvédje az izraeli népet. És hogy mennyire elítéljük a Hamász támadását. Ez egy megrázó nap volt mindannyiunk számára Magyarországon. Még nem tapasztaltam akkora együttérzést és részvétet, mint amit a magyar emberek mutattak, amikor megtudtuk, hogy mi történt Izraeleben” – fogalmazott Novák Katalin.

Jichák Hercog megköszönte magyar kollégájának az együttérzést és arról beszélt: ez a háború most nem csak Izrael és a Hamasz között dúl, hanem a gonosz és a jó birodalma küzd egymással, hiszen azok,

akik csecsemőket darabolnak fel és égetnek el, holokauszt túlélőket erőszakolnak meg és rabolnak el, azok az emberi természet legmélyebb szadista természetét testesítik meg.

„Sokat jelent számunkra az a tény, hogy Önök itt vannak, és mély részvétüket valamint szolidaritásukat fejezik ki. Szeretném megköszönni a túszok érdekében tett erőfeszítéseket is. És azzal fejezem be, hogy mély történelmünk van a magyarsággal, jóban és rosszban, de soha nem felejtjük el, hogy a cionizmus megalapítója, aki a zsidó haza vízióját hordozta, Budapesten született. Ez is egy a rengeteg meghatározó dolog közül ami összeköt bennünket” – jelentette ki Jichák Hercog.

Novák Katalin ezután a Hamasz által elrabolt magyar származású túszok családtagjaival találkozott.

„A patinás King David szálloda mögöttem látható termében volt az a megható találkozás, ahol Novák Katalin elnökasszony a Gázai övezetbe elhurcolt magyar állampolgárságú családokkal találkozott, azok rokonaival, akiket elvittek, elhurcoltak október 7-én a fekete szombaton a Gázai övezetbe. Novák Katalin megígérte, hogy mindent elkövet kiszabadításuk érdekében” – mondta Shiri Zsuzsa tudósító.

A látogatás rámutat Magyarország és Izrael kiemelten jó kapcsolatára – írta reggeli elemzésében a Mandiner. A lap úgy fogalmaz: a magyar köztársasági elnök előtt ugyanis csak a nyugati világ legfontosabb vezetőit, illetve Izrael legközelebbi európai szövetségeseit fogadta szolidaritási látogatáson az izraeli vezetés.

Az elnöki vizit tehát megerősíti Magyarország helyét Izrael legfontosabb európai szövetségeinek körében.

Kiemelt kép: Novák Katalin köztársasági elnök és Isaac Herzog izraeli elnök megbeszélést folytat Tel-Avivban 2023. november 5-én (Fotó: MTI/Sándor-palota/Bartos Gyula)