Fegyvert rántott, majd le akarta lőni a repülőgép pilótáját

2023. október 18-án az Egyesült Államok Utah kerületi bíróságának esküdtszéke vádat emelt egy volt pilóta, Jonathan J. Dunn ellen egy kereskedelmi légitársaság járatának személyzetével szembeni fenyegetés miatt – írja a People az Egyesült Államok közlekedési minisztériumának közleményére hivatkozva.

A közleményben kifejtik, hogy az incidens akkor történt, amikor a járat egyik utasánál egészségügyi gondok léptek fel, ezért a kapitány azt javasolta, hogy a repülőgép változtasson útvonalat.

