Edith Bruck szerint az antiszemita migránsokkal ellenséget engedünk be otthonunkba

Sok baloldali vak volt, és úgy védte a palesztinokat, mintha mindannyian szentek lennének, miközben az antiszemitizmus áthatja Palesztinát és az egész arab világot – hangoztatta a magyar származású holokauszt-túlélő, Edith Bruck a Corriere della Sera olasz napilapban vasárnap.

A kilencvenkét éves írónővel interjú készült, melyben arról beszél, hogy eddigi nézeteit gyökeresen megváltoztatta, hogy a Hamász terrorszervezet október 7-én támadást hajtott végre Izraelben. „Másképpen látom, amióta Kfar Aza kibucban gyerekeket gyilkoltak le” – mondta.

Az írónő szerint Olaszország éveken át befogadta azokat, akik a tengeren keresztül érkeztek háború és éhezés elől menekülve. „Én magam is azt ismételtem, szegények, segítenünk kell nekik. De most a helyzet nagyon megváltozott, mivel az antiszemitizmus áthatja Palesztinát és az egész arab világot, amelyet elöntött a harag mérge nem csak Izraellel, hanem az összes zsidóval szemben” – mondta a lapnak Bruck.

A Tiszakarádon született, a koncentrációs tábort gyerekként túlélő Edith Bruck úgy véli: az Európába érkezőkkel „saját ellenségeinket fogadjuk be otthonainkba”.

Franciaországot hozta fel példaként, amely 8 millió bevándorlót fogadott be, akik – Edith Bruck szerint – mindenkinél jobban gyűlölik a zsidókat.

Bruck most már abszurdnak tartja, hogy mindenkit be kellene engedni, mert szerinte könnyen elképzelhető, hogy antiszemita szélsőségesek és terroristák is lehetnek az érkezők között, és nem tudja, hogyan lehetne őket kiszűrni.

Kapcsolódó tartalom

„A baloldal bizonyos része túl vak volt, és úgy védte a palesztinokat mintha mindegyikük szent lenne. És mi lett az eredménye? Országainkban igazi fasisztákat, újnácikat találunk” – mondta Edith Bruck. Kifejtette, miközben az antiszemitizmus végigáramlik Európán, Olaszországban a jobboldali Giorgia Meloni és Matteo Salvini veszi védelmébe Izraelt.

Edith Bruck a Libero című napilapnak azt mondta, „deportált zsidóként csalódtam a baloldalban, amelyben a palesztinbarátságot erős antiszemitizmus itatja át (..) már nem tudom, mi is az a baloldal, és létezik-e még, mindenesetre keveset vagy semmit sem ér”.

Kiemelt képen Edith Bruck (Fotó: EPA/Vatican media)