Videón a horrorbaleset: tehetetlenül nézte az apa, ahogy kislánya lezuhan az óriáskerékről

Horrorbaleset történ egy brazíliai vásárban, amikor egy 11 éves kislány és 13 éves barátnője ülésének biztonsági zára meghibásodott, kabinjuk felborult, majd a két lány a mélybe zuhant.

Fairground horror as girl, 11, is left hanging from Ferris wheel when seat flips up, before finally losing her grip in front of screaming crowd and smashing through stall https://t.co/AuIsqrqqKf pic.twitter.com/LE3IpMKhoU

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 2, 2023