Gerillaháború folyik a Gázai övezetben, az izraeli erők minden utcáért, minden lépcsőházért kemény harcot vívnak a Hamásszal

Folytatódnak az izraeli légi támadások a Gázai övezetben. A térségből is támadások érték Izraelt. Az Egyesült Államok után Kanada is csatlakozott az átmeneti tűzszünet szorgalmazóihoz. Az izraeli miniszterelnök szerint azonban csak akkor hajlandóak szüneteltetni a támadást, ha a Hamász további túszokat enged szabadon.

Pánik és zűrzavar tört ki egy gázai kórház előtt. A palesztin hatóságok szerint péntek este izraeli rakéta csapódott be az intézmény közelében. A hatóságok több mint tíz halálos áldozatról és mintegy hatvan is sebesültről számoltak be.

Az izraeli hadsereg szerint azért lőttek a mentőkocsira, mert abban iszlamistákat szállítottak. Az eset után a palesztin hatóságok ismételten a gázai egészségügyi ellátás hívták fel a figyelmet.

„Jelenleg már szinte semmilyen ellátást nem tudunk adni a sérülteknek. A legsúlyosabb eseteket kénytelenek vagyunk Egyiptomba szállíttatni. Arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy a segélycsomagok mellett orvosi csapatokat is küldjenek, mert nincs elég emberünk” – nyilatkozta Ashraf Al-Qudra, a gázai egészségügyi minisztérium szóvivője.

Péntek este Gázából érkező rakéták csapódtak be a határ izraeli oldalán. Elsőként a határ közelében tartózkodó újságírók számoltak be a támadásról. Bár ezúttal senki nem sérült meg, a lassan egy hónapja tartó háborúban eddig már több mint harminc helyszíni tudósító vesztette életét.

Az izraeli védelmi erők szombaton újabb felvételeket osztottak meg Gázaváros ostromáról. Közleményük szerint legutóbbi támadásaikban sikerült megsemmisíteniük a Hamász három megfigyelőállomását. Szakértők szerint a Debrecennél is kisebb területű övezet alatt megközelítőleg ötzáz kilométernyi alagútrendszer található.

Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium Diplomáciai Műhelyének vezetője az M1-en arról beszélt, hogy az iszlamisták gerilla-támadásokkal lassítják az izraeli csapatok előrenyomulását.

„Ez most tényleg egy gerillaháború, amit Izrael vív a terroristák ellen. Minden utcáért, minden lépcsőházért majd meg kell szenvedni. Ahogy az izraeli miniszterelnök is mondta, lehet, hogy egy elhúzódó, véres háborúra kell felkészülni, az biztos, hogy lesz több civil áldozat is” – mondta Kiss Rajmund.

A harcok hevessége miatt a zsidó állam hadvezetése arra kérte a civileket, hogy vonuljanak az övezet déli területeire. A lakosok biztonsága azonban még itt sem garantálható. A térségben tartózkodó ENSZ dolgozók szerint Gázában jelenleg sehol nem biztonságos. Az Egyesült Államok után Kanada is csatlakozott az átmeneti tűzszünet szorgalmazóihoz. Benjámin Netanjáhú izraeli minszterelnök szerint azonban csak akkor hajlandóak szüneteltetni a támadást, ha a Hamász további túszokat enged szabadon.

Az övezet egyiptomi határán az emberek arra várnak, hogy elhagyhassák a térséget. Először a súlyos sérülteket, majd a külföldi útlevéllel rendelkezőket engedik át. A folyamatot a kommunikációs eszközök rendszeres megbénulása lassítja.

Kiemelt kép: Izraeli légicsapás Gázában 2023. november 4-én. A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én támadást indított Izrael ellen, az izraeli haderő pedig azóta támadja a Hamász katonai létesítményeit a palesztinok lakta övezetben. Izraelben több mint 1400 ember életét vesztette, az izraeli válaszcsapások több mint 9400 palesztin halálát okozták a Gázai övezetben (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)