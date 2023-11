Tízre emelkedett a Ciarán vihar áldozatainak a száma Európában

A Ciarán vihar Északnyugat-Franciaországnál és Délnyugat-Angliánál ért európai területre, majd csütörtökön Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország és Olaszország területén haladt tovább. Az okozott károk nyomán a vihar számos sérültet és összesen tíz áldozatot hagyott maga után.

#Cornwall and the wrath of Storm Ciaran….👀#StormCiaran #Ciaran pic.twitter.com/2YGC4KCawa

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 2, 2023