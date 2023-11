Sötét fellegek gyülekeznek Gáza felett – a tűzszünet kérdése jelenleg nincs az asztalon

Izrael minden kapcsolatot megszakít Gázával – jelentette be Benjamin Netanjahu, miután a tel-avivi kormány pénteken azonnali hatállyal kiutasított minden gázai palesztin munkavállalót Izraelből. Az izraeli miniszterelnök most épp Antony Blinkennel tárgyal. Az amerikai külügyminiszter egy héten belül másodszor utazott Tel Avivba; a hírek szerint ezúttal a zsidó állam vezetőit próbálja rávenni, hogy engedjék be a humanitárius segélyeket Gázába, és tegyenek többet a palesztin civilek védelméért.