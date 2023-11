Miután megetetett egy elefántbébit együtt táncolt a kenyai asszonyokkal Kamilla királyné

Négynapos látogatáson vesz részt III. Károly brit király és felesége, Kamilla királyné Kenyában. A királyi pár számos kulturális eseményre ellátogatott. III. Károly sajnálatát fejezte ki a gyarmati idők során a kenyaiakat ért igazságtalanságok miatt.

Kamilla királyné maszáj törzsi leplet visel egy jótékonysági szervezet állatmenhelyén (Fotó: MTI/EPA/Reuters) pool/Thomas Mukoya

Díszőrség és katonai zenekar fogadta III. Károly brit királyt és Kamilla királynét Kenya fővárosában. Az uralkodói pár kedden érkezett az afrikai országba, amely egykor hetven éven át volt a brit korona gyarmata.

Kapcsolódó tartalom

A királyi pár ellátogatott Nairobi technológiai parkjába, valamint az ENSZ helyi kirendeltségére is.

Kamilla királyné együtt táncolt kenyai asszonyokkal, és még a helyi népviseletet is felpróbálta. Egy rezervátumban is látogatást tettek, ahol megcsodálhattak többek között egy nem rég született orrszarvúborjút is. Hétfőn pedig az ország déli részére utaztak, ahol a haditengerészet gyakorlatozását nézhették végig.

A látogatáson Károly király tiszteletét tette az Ismeretlen Katona sírjánál is. Ez volt az a hely, ahol 60 évvel ezelőtt kikiáltották a kelet-afrikai ország függetlenségét.

A kenyaiak egy része azt követeli, hogy London ismerje el az általa a gyarmati időkben elkövetett igazságtalanságokat, és fizessen kártérítést. III. Károly arról beszélt: a két országnak fel kell vállalnia közös történelmük fájdalmas időszakait is.

Kapcsolódó tartalom

„A kenyaiak ellen irtózatos és indokolatlan erőszakos cselekményeket követtek el, miközben fájdalmas küzdelmet folytattak a függetlenségükért. Erre nincs mentség. Nagyon fontosnak tartom, hogy elmélyítsem saját ismereteimet ezekről a méltánytalanságokról és találkozzak az áldozatokkal” – mondta az uralkodó.

Az utóbbi időben egyre több egykori brit gyarmat vizsgálta felül kapcsolatát az Egyesült Királysággal. Barbados 2021-ben döntött úgy, hogy elszakad a brit koronától, az országban kikiáltották a köztársaságot, Jamaica pedig jelezte, hogy ugyanerre készülnek.

Kapcsolódó tartalom