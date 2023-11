Furcsa hangot halott a fülében, rosszul lett a kórházban, amikor meglátta, mi volt benne

A 29 éves Desirae Kelly hajnali 5 órakor egy furcsa hangra és egy kellemetlen érzésre ébredt meg. A nő úgy érezte, hogy van valami a fülében, azonban úgy gondolta, hogy az érzést valószínűleg csak egy kóbor bojt okozta a takarója végén, és visszaaludt.

„Mire kinyitott az ügyelet, már majdnem lebeszéltem magam arról, hogy odamenjek, mert azt gondoltam, hogy csak képzelem az egészet. Hajnali 5 óra volt, fáradt voltam” – mesélte Kelly a People magazinnak. De vőlegénye kérésére mégis elindult a klinikára.

Kellyt behívták, és miután mindkét fülét ellenőrizték, az egyik nővér kijelentette, hogy a jobb fülében határozottan lát valamit. „Az ápolónő azt mondta, hogy valami hátul van összegömbölyödve. Ekkor kezdett eluralkodni rajtam a félelem.”

